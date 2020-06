Ubriaco di prima mattina al volante di un autoarticolato. Denuncia e ritiro patente per un 56enne

Durante i consueti controlli di vigilanza stradale ai veicoli commerciali, una pattuglia della Polizia Stradale di Biella, nelle vicinanze del casello autostradale di Carisio (VC), ha proceduto al controllo di un autoarticolato di una ditta con sede in provincia di Foggia, riscontrando che l'autista, già di prima mattina, risultava in evidente stato di ebbrezza con un tasso alcolico alto. Inevitabile la denuncia per un 56enne residente nel Torinese e conseguente ritiro della patente di guida. Il mezzo pesante è stato affidato al collega sobrio.