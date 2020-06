Violento scontro a Villanova Biellese, quattro i feriti

Aggiornamento delle 21:

Sono quattro le persone rimaste ferite nell'incidente. Dai primi riscontri sembrerebbe che nessuno di loro abbia riportato gravi ferite, dato che al momento del soccorso erano tutti coscienti. Le auto, invece, sono andate distrutte.

Il fatto:

Scontro a Villanova Biellese sulla strada provinciale 232: almeno due i feriti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. Da stabilire la dinamica del forte impatto che ha coinvolto tre autovetture (Bmw, Peugeot e un'Audi), intorno alle 18 di venerdì 19 giugno, poche centinaia di metri dopo la rotonda in località "Donna" di Villanova Biellese, direzione Mottalciata, sulla strada provinciale 232 "Panoramica Zegna".

Sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale che si occupano di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, i Carabinieri in ausilio alla viabilità oltre alle ambulanze e ai Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. Traffico bloccato per un'ora circa per permettere i soccorsi e rimuovere le macchine incidentate. Al momento non si hanno notizie dei feriti. Seguiranno aggiornamenti.