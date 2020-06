I Carabinieri sventano un furto in un'azienda tessile. A secco la banda di "professionisti"

Serata movimenta nella zona industriale di via Castelletto Cervo a Cossato, dove una banda di ladri aveva preso di mira la sede di un’azienda operante nel settore tessile. Attorno alle 23 di ieri sera, convinti di aver eluso i sistemi di sicurezza, i malfattori erano riusciti ad introdursi nel magazzino della ditta dopo aver forzato il cancello esterno ed il portellone basculante ed avevano cominciato a caricare rotoli di pregiati tessuti su di un furgone.

I malviventi non avevano però fatto i conti con l’allarme collegato al 112, che ha immediatamente attivato i Carabinieri. Infatti, la Centrale Operativa di Biella ha immediatamente fatto scattare il rodato piano di prevenzione ed allertato tutte le autoradio in servizio esterno. Sul posto sono state immediatamente inviate le pattuglie del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Cossato, già operanti in circuito, mentre gli altri militari impegnati nei servizi esterni sono stati dirottati per tutta la notte nei dintorni della zona interessata e lungo le principali arterie stradali.

I ladri sono stati costretti ad abbandonare il furgone (poi risultato rubato), ancora con il motore acceso e con la refurtiva a bordo, e darsi precipitosamente alla fuga. Sono in corso accurate indagini per risalire all’identità degli autori, verosimilmente “professionisti” provenienti da fuori provincia.