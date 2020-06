Escrementi e mascherine in centro Biella, le parole amare di un lettore: “Dov'è finito il rispetto?” FOTO

“Egregio Direttore,

segnalo un nuovo fatto deplorevole che ho riscontrato mentre percorrevo le vie del centro di Biella. In via Amendola, a pochi passi da Piazza Duomo, ho trovato per terra in bella vista una mascherina protettiva e, a qualche metro di distanza, famiglie e bambini che trascorrevano momenti di svago, vista la bella giornata. È mai possibile che la gente continui a compiere simili comportamenti, nonostante gli appelli di sensibilizzazione? Vogliamo capire che possono costituire un problema per la salute dell'ambiente e di tutti noi.

Ma non è l'unica cosa che ho notato. Arrivando in via Italia, ho quasi pestato escrementi di animali. E molte tracce erano ben visibili nella nostra bella via. Mi rivolgo ai cittadini biellesi: ma dov'è finito il rispetto? Il senso civico? L'educazione? È scandaloso vedere una simile noncuranza della propria bella città. Sicuramente non è un spettacolo degno per chi arriva da fuori, magari in visita. Riflettete”.