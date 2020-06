Giornata Mondiale del Rifugiato, anche a Biella un incontro sul mondo dei migranti

Sabato 20 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il territorio ha organizzato un incontro all'insegna di informazione, arte, cultura durante il quale si parlerà soprattutto di tematiche che riguardano il mondo dei migranti, a livello locale e internazionale.

L'iniziativa denominata 'U- MANI' è organizzata dal Tavolo Migranti Biella, Tavolo Tratta Biella, Caritas Diocesana Biella, Centro territoriale Volontariato, Siproimi Biella ed altri enti del Terzo Settore territoriali. L'incontro, che prenderà il via alle 16, vedrà la presenza di Daniele Albanese, Caritas Italiana - Ufficio politiche migratorie e protezione internazionale, con "È possibile gestire i flussi migratori: l'esperienza dei corridoi umanitari"; Domenico Rizzi, presidente Arci Foggia, con "Una storia dietro ogni numero"; Max Hirzel, fotoreporter, con "Inclusione o chiusura, il bivio dopo il covid"; Letizia Cassina, antropologa culturale, operatrice legale Progetto Siproimi Unione Montana Valle Elvo e Siproimi Biella con "Scelte creative: umanità, culture, abbigliamento. Spunti di riflessione dall'antropologia culturale"; Francesca Quaglia, dottoressa di Scienze naturali e operatrice Siproimi Trivero, con "La tratta delle donne nigeriane: nuove schiave, nuove catene. Uno sguardo d'indagine sullo sfruttamento sessuale e sul sistema di protezione in Italia".

Interverranno anche Osato Zabayor e Endurance Ujiagbe - con la poesia "Ogni donna"/"Every woman, Luca Rondi, intervisterà in diretta online Max Hirzel, Letizia Cassina e Francesca Quaglia dalla postazione di Via Italia - altezza Informagiovani. Per collegarsi con il live e la diretta seguire le indicazioni sul sito www.tavolomigrantibiella.it