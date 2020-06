Cerrione: ecco il soggiorno marino per anziani

I più anziani sono, sicuramente, una delle categorie più afflitte dal periodo di reclusione della fase 1. Per questo motivo l'amministrazione Zerbola del comune di Cerrione, organizza una vacanza estiva per i cittadini della terza età, un fatto che assume, in questa iterazione, un significato più grande. Quest'anno, il soggiorno sarà a Viserba di Rimini, in un hotel tre stelle, ed il costo sarà di circa 900 euro.

La quota comprenderà anche il viaggio in pullman, l’assicurazione medica ed accompagnatore. Per quanto riguarda i pasti, l’offerta è a pensione completa e vi sarà la possibilità di scegliere fra due menù a pranzo e cena, mentre la colazione sarà a buffet. Altra comodità inclusa nel prezzo è quella del servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 letti saranno divisi ogni due persone fra i partecipanti.

La quota non comprenderà, invece, la tassa di soggiorno e, ovviamente, gli extra su cui i partecipanti vorranno spendere i propri soldi. Per tutte le informazioni del caso è possibile rivolgersi direttamente all’agenzia KIBO Viaggi di Piazza Martiri della Libertà, a Biella. In alternativa, il 20 giugno alle ore 10, sarà possibile recarsi al municipio di Cerrione per fare tutte le domande necessarie.