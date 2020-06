Candelo, centri estivi al via per i bambini dai 3 agli 11 anni

Secondo le indicazioni stabilite dalle Linee guida del Ministero dell’Interno e della Regione Piemonte e in base ai risultati del sondaggio proposto alle famiglie, la giunta comunale di Candelo ha deliberato di attivare le attività di centro estivo per i bimbi dai 3 ai 6 anni e dai 6 agli 11 anni.

Per i primi, i posti disponibili sono 36, per il periodo dal 6 al 31 luglio in fascia oraria 8.00/8.30 - 16.00/16.30, con ingressi contingentati, presso la scuola dell’infanzia di via XXV Aprile e altra struttura del territorio appositamente individuata. Per gli altri i posti disponibili sono 48, nello stesso periodo e nella medesima fascia oraria, all’Oratorio di San Pietro.

Le iscrizioni dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12 di martedì 23 giugno mediante compilazione e restituzione del modulo allegato, da inviare esclusivamente tramite email a candelo@comunedicandelo.it. Modulistica e allegati scaricabili sul sito del Comune. Per informazioni Ufficio servizi scolastici del Comune di Candelo: 015/2534160 – 348/3019407.