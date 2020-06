Nasce Sky Aviation, i trasporti con elicotteri si rafforzano

La Airstar Aviation di Cossato (BI) e la GMH Helicopter Services di Courmayeur (AO), affermate società elicotteristiche certificate, si fondono e danno vita alla Sky Aviation, nuova ed importante realtà nel trasporto con elicotteri. Airstar Aviation, fondata nel 2005, vanta una consolidata presenza in tutto il Piemonte ed in Valle d’Aosta, oltre che una filiale in Grecia ed una propria Scuola di Volo per la formazione di Piloti di elicottero.

GMH Helicopter Services nasce come realtà valdostana nel 2012 e da allora la sua attività nella Regione è stata in costante crescita. Le numerose sinergie sviluppate negli anni tra le due compagini, tra cui la compartecipazione nella società di manutenzione aeronautica Sky-Tech Srl, hanno dato vita al progetto di fusione finalizzato al raggiungimento di un chiaro obiettivo: la creazione di un unico grande operatore elicotteristico specializzato nel trasporto e nel lavoro aereo nei territori montuosi del Piemonte e della Valle d’Aosta. Le due aziende che hanno deciso di unire le forze sono entrambe titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dell’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile e sono particolarmente attive, oltre che nel trasporto di passeggeri, nel trasporto di materiale al gancio baricentrico nelle Alpi del Nord-Ovest.

In questi territori montuosi l’utilizzo di elicotteri è indispensabile per il trasporto in zone difficilmente accessibili con altri mezzi ed è di fondamentale supporto alla realizzazione di opere edili pubbliche e private, alla sorveglianza idrogeologica del territorio, all’approvvigionamento dei rifugi alpini nonché ad operazioni di Protezione Civile. Il progetto di fusione nasce dalla volontà di creare una realtà commerciale più grande, flessibile e coordinata, in grado di offrire un servizio altamente capillarizzato su tutto il territorio. La convinzione che un’unica organizzazione maggiormente strutturata possa rispondere meglio alle esigenze attuali di mercato ha portato alla creazione di Sky Aviation, la quale avrà come principale obiettivo quello di fornire servizi elicotteristici sempre più professionali e specializzati.

Sky Aviation può contare su una flotta composta da 5 elicotteri di proprietà a cui si aggiungono altri 3 aeromobili durante i mesi di maggiore attività. Tutto il personale impiegato nelle missioni di volo (piloti, tecnici/manutentori, personale di terra) vanta un’elevatissima e comprovata esperienza operativa sulle montagne più alte d’Europa, considerate lo scenario più complesso e competitivo del settore

Cesare Sappino (amm.re delegato Airstar Aviation) “Siamo entusiasti per questo nuovo progetto, abbiamo previsto nuovi investimenti per l’implementazione del mercato e l’ampliamento della flotta di elicotteri allo scopo di essere sempre più professionali e competitivi. Vogliamo rafforzare fin da subito le nostre attività ed in particolare ci poniamo come obiettivo immediato il consolidamento della nostra presenza in Valsesia e la crescita delle attività in Valle d’Aosta, dove concentreremo al massimo i nostri sforzi e le nostre risorse in quanto entrambe le aree sono fortemente strategiche per Sky Aviation”

Alessandro Penco (amm.re delegato GMH Helicopter Services) “La logica evoluzione di ogni azienda è quella di crescere e strutturarsi, appena abbiamo avuto quest’opportunità l’abbiamo colta con l’obiettivo di migliorare sempre di più. Aziende più grandi, che investono in tecnologia e soprattutto nelle risorse umane sono un grande valore aggiunto per il nostro territorio”.