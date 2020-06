Il Monca di Vigliano diventa “Lo Chalet Steakhouse & Potatoes”, con carne alla griglia e piatti alternativi FOTOGALLERY

È stato inaugurato sabato 6 giugno il nuovo locale “Lo Chalet” Steakhouse & Potatoes di Vigliano Biellese: “Abbiamo scelto di realizzare questo tipo di locale, in alternativa al classico ristorante, perché nella zona di Biella non c’era nessuna attività specializzata in questo settore. Così abbiamo scelto anche un luogo in legno, caratteristico ed adatto” racconta Alessandro Bertazzo, socio dell’attività insieme ad Alessandro Maffei.

I due ragazzi, entrambi cuochi, propongono un ricco menù: all’interno dell’ampia scelta di prodotti, si potranno trovare costate di carni marezzate e frollate fino a tre mesi, di provenienza internazionale, specialità di carne fatte in stile barbecue americano e i tradizionali piatti di carne quali hamburger, pollo fritto, e molto altro. Le “Jacket Potatoes” sono una delle specialità della casa: una patata ripiena da farcire con ciò che più si preferisce; il locale propone alcune varianti, tra cui una vegetariana.

“Oltre alla carne, prepariamo inoltre un’ampia scelta di piatti anche per chi non la consuma: hamburger vegetariani, insalate miste e verdure di ogni tipo cotte in più modi” conclude Alessandro.

Oltre alla particolarità del locale, i due soci tengono molto alla qualità dei prodotti: tutto ciò che viene servito, infatti, è fatto in casa, dal pane alle salse.

A completare l’accoglienza de “Lo Chalet” è un dehor esterno di circa 75 mq dotato di riparazioni contro gli insetti. Il locale rispetta le distanze e le normative igieniche anti-Covid, come prevede il Decreto. Il locale effettua inoltre il servizio da asporto e di consegna a domicilio. Su prenotazione si effettuano torte, menù gourmet e cene aziendali.

Il locale, di via per Chiavazza 41 a Vigliano Biellese, è aperto tutti i giorni a pranzo, dalle 12 alle 14, e a cena, dalle 19 alle 24.

Tramite il sito www.lochaletsteakhouse.com si potrà visionare il menù e ordinare il proprio tavolo oppure il proprio menù delivery o take-away.

Per info e prenotazioni: Cell. 333 4424617

Facebook: https://www.facebook.com/lochaletstekhouse

Instagram: https://www.instagram.com/lochalet_steakhouse/