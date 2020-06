Miagliano, convocata l'assemblea del Consorzio Acqua Potabile: si parlerà di bilancio

Il Comune di Miagliano informa sul proprio sito che l’assemblea ordinaria del Consorzio Acqua Potabile di Miagliano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata è convocata a venerdì 26 giugno, alle 6 in prima convoca e alle 21 in seconda convoca, presso la sala consiliare del Municipio, in Piazza Martiri Libertà.

I temi trattati all’ordine del giorno saranno l'approvazione del bilancio 2019 e altre comunicazioni. In ottemperanza alle normative vigenti in merito alle misure di prevenzione Covid-19, l’accesso sarà contingentato al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali previste. A tal fine è necessario comunicare la presenza telefonando ai numeri 3357423339 o 3342481135 entro mercoledì 24 giugno. All’interno dei locali è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine; inoltre, sarà misurata la temperatura corporea prima dell’accesso unitamente all’igienizzazione delle mani all’entrata e all’uscita. Tutti i suddetti dispositivi di protezione e prevenzione saranno disponibili in loco. Infine, i locali saranno sanificati prima dell’assemblea.