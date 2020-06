Ufficiale Virtus Biella - La 17enne Vittoria Graziola promossa in B1

In un contesto assai difficile una nota positiva la Prochimica Virtus Biella la intona con la promozione di una giovanissima biellese, in prima squadra. Si tratta della 17enne Vittoria Graziola che già nella stagione passata si era messa in luce per le sue doti che hanno evidenziato un futuro accattivante. Questa la nota della società di Chiavazza.

"Il club è lieto di annunciare il proseguimento del rapporto con la giocatrice Vittoria Graziola anche per la prossima stagione 2020/2021. Il palleggio nerofucsia si appresta a giocare la sua prima stagione in serie B1. La 17enne atleta biellese (2003) è stata promossa grazie alle sue doti, in crescita, come palleggiatrice, notate durante la stagione scorsa. Questo le consentirà di fare una grande esperienza a fianco del palleggio titolare Mariottini e sotto l’ala protettrice di coach Colombo. Con Graziola prosegue la "green line" della società anche per la prossima stagione. Vittoria parteciperà anche al campionato giovanile Under 19. In bocca al lupo Vitto!

Le parole di Vittoria Graziola. “Sono molto felice e soddisfatta. Lo scorso anno ho lavorato tanto e questi sono i risultati. Per la crescita personale devo affrontare un certo percorso e questa ‘promozione’ in prima squadra è il proseguimento. Ho voglia di tornare in campo, giocare, imparare tanto perché con Mariottini cercherò di carpire tutte le sue tecniche e soprattutto ascoltare i consigli. Sono stimolata al massimo e avere tutte le giocatrici esperte al fianco mi aiuterà sicuramente. Spero di avere come numero di maglia il 10, mi piace ed è il mio portafortuna. Durante l’emergenza Covid ho sempre continuato ad allenarmi per conto mio, aiutata da esercizi specifici del nostro preparatore atletico. Conoscendomi, di sicuro la mia ‘prima’ sul parquet del PalaSarselli sarà dettata dalla paura e tanta emozione. Avrò l’ansia a mille ma spero che vada tutto bene. Per noi ragazze è fondamentale la presenza dei nostri tifosi, è veramente stimolante. Credo che chi viene a vederci giocare sia veramente avvolto da una passione pazzesca. Un pubblico veramente speciale”.