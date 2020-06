Riparte il golf dopo il lockdown, arriva la Relais Santo Stefano Golf Cup

Il Covid-19 è stato un avversario temibile per tutti noi, impedendo di vivere nella normalità e bloccando qualsiasi manifestazione, anche quelle sportive. Ora, finalmente, sembra di essere sempre più vicini ad una ripartenza totale, soprattutto grazie all’ultimo annuncio del Golf Club “Il Mulino” di Cerrione.

Domenica 21 giugno si terrà la prima gara ufficiale di golf della stagione: la Relais Santo Stefano Golf Cup. La gara seguirà la formula delle 4 palle a coppie, un’interessante formula volta a premiare il gioco di squadra e valida anche per l’handicap individuale. I 10 premi in palio, cofanetti “Prodigieuse” NUXE con voucher per “cena sotto le stelle" al Relais Santo Stefano, andranno alla prima coppia lordo, alla prima e seconda coppia netto, alla prima coppia mista , alla primo senior uomo / donna e, infine al nearest to the pin. Inoltre, saranno dati dei gift a tutti i partecipanti.

Il ristorante del Relais Santo Stefano offrirà anche il rinfresco a tutti i partecipanti. Il costo per partecipare sarà di 20 euro per i soci e di 50 euro per gli esterni. Dopo la gara vi sarà anche la possibilità di prenotare un massaggio rigenerante alla schiena di circa 15 minuti, a soli 20 euro. Per info: Golf Il Mulino tel 015 2587994 - golfclubcerrione.it o Relais Santo Stefano tel 015 2496154.