Nuvolosa torna a Biella dopo lo stop forzato del Covid-19, ecco il programma del Festival del Fumetto

A quasi 4 mesi dallo stop forzato provocato dall'emergenza coronavirus, il comitato organizzatore ha individuato la nuova data di inaugurazione e premiazione di Nuvolosa, il Festival del Fumetto a Biella. L'appuntamento sarà domenica 28 giugno, con ingresso libero, a palazzo Ferrero. L’esposizione delle opere proseguirà poi fino al 5 luglio.

Nella mattinata di oggi, 18 giugno, la sala del consiglio di Palazzo Oropa ha ospitato la conferenza stampa di presentazione contenente tutti gli ultimi aggiornamenti. Oltre al sindaco Claudio Corradino e all’assessore alle Politiche giovanili Gabriella Bessone era presente il direttore artistico dell’evento Daniele Statella (Dampyr, Diabolik) dell'Associazione Creativecomics. L'iniziativa è realizzata con il sostegno finanziario della Città di Biella e della Fondazione CR Biella e con il supporto di Palazzo Ferrero Miscele Culturali.

“Ripartiamo da dove c'eravamo fermati – ha commentato il primo cittadino citando le parole di Enzo Tortora e ricordando quei primi giorni funestati dal Covid-19 – Sospendere e rinviare Nuvolosa è stato uno dei primi atti della mia Giunta in quei giorni terribili. Tutto era stato preparato nei minimi dettagli, poi arrivò una delle scelte più difficili anche perchè allora non eravamo preparati come adesso. Ora, però, riprendiamo con entusiasmo. Sono un appassionato di fumetti e la mia generazione è cresciuta con questi autori e i loro lavori”. Concorde anche l'assessore Bessone: “Questo è il primo evento dopo il lockdown. Non nascondo l'emozione e sono sicura che andrà bene. Sul futuro della manifestazione? Si farà una terza edizione con numeri, spero, ancor più alti”.

La data dell'edizione 2020 è fissata per il 28 giugno e avranno luogo numerose iniziative dedicate al fumetto: performance live di disegnatori per il pubblico (saranno presenti numerosi disegnatori professionisti), incontri con gli autori nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale. Saranno messe in atto tutte le misure di sicurezza necessarie (obbligo di mascherina, ingressi contingentati, dispenser disinfettanti, percorsi obbligatori di ingresso e di uscita, rispetto delle distanze). Come da tradizione, Nuvolosa avrà due percorsi espositivi: uno dedicato al Premio Nuvolosa, concorso artistico nazionale dedicato a giovani tra i 16 e i 35 anni con premi in denaro.

Ricordiamo che il tema della seconda edizione sarà Fake - Storie di bugie, inganni, false verità e verranno esposte dieci opere selezionate dalla giuria di esperti del settore e itremigliori lavori degli studenti del liceo artistico cittadino. Saranno inoltre mostrate su schermo le opere di ulteriori venti partecipanti. Il secondo sarà una personale dedicata a Corrado Mastantuono. L’esposizione prosegue a Palazzo Ferrero nel fine settimana successivo: venerdì 3 luglio, 15–19, e sabato 4 e domenica 5 luglio, 10-19. La prosecuzione dell'esposizione delle tavole dei tre premiati sarà al Falseum di Verrone, da sabato 11 a domenica 29 luglio. L'ingresso è libero.

Questo il programma della giornata del 28 giugno:

ore 10.30 Premiazione del concorso nazionale “Premio Nuvolosa”.

ore 11,00 Inaugurazione mostre.

ore 11.00-18.30 Aperitivo comics: sarà possibile acquistare un coupon che consente di ottenere un aperitivo presso la caffetteria di Palazzo Ferrero e un disegno sketch a scelta tra gli autori presenti oltre ai set di stampe inedite realizzati in esclusiva per l’evento.

ore 11.30“Andrea Cavaletto dialoga con Corrado Mastantuono” Incontro tra lo sceneggiatore di Dylan Dog e il disegnatore di Topolino e Tex,Corrado Mastantuono.

ore 12.00 Performance di disegno dal vivo su grande formato della mangaka italiana Federica Di Meo.

ore 15.00 “Salvatore Taormina dialoga con Giorgio Montorio” L’editore Salvatore Taormina intervista il maestro Giorgio Montorio, disegnatore di Diabolik, e presenta l’albo inedito “I gioielli dei Savoia”. Al termine dell’incontro sarà distribuito un omaggio diaboliko ai partecipanti.

ore 18.30 Chiusura

Iniziative speciali

In omaggio alle due donne che hanno creato Diabolik - Il Re del Terrore, Angela e Luciana Gius- sani, e a una delle creature femminili più riuscite della storia del fumetto, Eva Kant, è stata realizzata una speciale confezione in tiratura limitata di 100 copie dei biscotti “Baci di Eva” prodotti dalla pasticceria Massera che sarà in abbinamento ad una stampa con un disegno inedito di Daniele Statella. In occasione del drammatico momento storico Daniele Statella ha realizzato un disegno raffigurante Diabolik e Eva contro il coronavirus. Di questo disegno è stata realizzata una speciale stampa in tiratura limitata che sarà data in omaggio al pubblico