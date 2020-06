Maturità, ecco i voti d'esame dei politici: punteggi al massimo per Conte e Azzolina

Dopo mesi di quarantena e didattica a distanza dovuta all'emergenza Covid-19, è giunto il tempo di affrontare l'esame di maturità, la prova più importante (e temuta) di ogni studente italiano. Ieri, 17 giugno, mezzo milione di maturandi hanno affrontato la nuova e inedita modalità alla presenza delle rispettive commissioni.

Ma quali sono stati i voti finali degli esponenti politici più noti del panorama nazionale? Il Corriere della Sera ne ha rilevati alcuni: si scopre, infatti, che il premier Giuseppe Conte e il portavoce Rocco Casalino hanno ottenuto il massimo della votazione: 60/60. 100/100 e menzione d'onore per il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, diplomatasi al Liceo Leonardo Da Vinci di Siracusa. Massimo dei voti (100/100) anche per i ministri Luigi Di Maio e Gaetano Manfredi. 40/60 per il presidente della Camera Roberto Fico mentre fa meglio il leader della Lega Matteo Salvini, con un 48/60 finale.