Maturità, al via l'esame post-Covid. Le reazioni degli studenti: “Strana ma non facile. Manca il calore dei compagni”

Ieri mattina gli studenti biellesi hanno affrontato l'esame di maturità 2020 sostenendo la prova orale. Un colloquio unico e particolare, specialmente per le misure di sicurezza previste a seguito dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 e per le modalità di svolgimento dettate dalla particolarità dell'anno scolastico appena concluso. Per molti allievi intervistati fuori dagli istituti scolastici si è trattato di un esame “strano, fattibile, umano, altamente formativo, completo e assolutamente indimenticabile”.

Ciascuno studente ha discusso, in apertura, un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento già concordato nelle scorse settimane con i docenti. “Non va dimenticata la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno – ci spiega un ragazzo del Liceo Linguistico – Si è poi svolta l'analisi dei materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione, con l'esposizione delle esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. La commissione si è comportata nei nostri confronti in maniera umana. È stata una prova fattibile. Spiace solo che non ci sia più l'emozione, e la relativa attesa, dei giorni d'esame divisi su più giorni. Manca sicuramente il calore dei compagni di classe”.

A lasciare il segno nei giovani biellesi l'obbligatorietà della mascherina durante la permanenza all'interno degli istituti scolastici. “Almeno possiamo toglierla nel corso della prova orale stando a distanza di sicurezza dalla commissione d'esame – sottolinea un maturando del Liceo Scientifico – Fa strano indossarle a scuola, specialmente alla maturità. È stata una modalità nuova per studenti, docenti e commissari ma tutti ce la siamo cavata egregiamente. L'importante è averla svolta in sicurezza”. Voci simili arrivano anche dagli allievi dell'IIS Quintino Sella: “Maturità diversa da quella usuale ma è stata formativa, particolare e ben studiata. Con l'orale si è potuto collegare materie e argomenti diversi tra loro e abbiamo potuto esporre liberamente i nostri elaborati. Sarà una maturità che non dimenticheremo mai”.

Tutto nella normalità, insomma, anche se l'ansia da esame si è fatta sentire in molti. “La tensione era palpabile ma mi sono fatto coraggio e ho affrontato la prova rispondendo alle domande dei professori – espone uno studente dell'IIS Eugenio Bona – Ora aspettiamo il voto finale per iniziare l'università”. Già, il futuro. Per la maggior parte sarà un ritorno sui libri di scuola, lontano da Biella. Ma alcuni non rinunciano ad un anno sabbatico. “Un periodo di pausa non può far male – confida qualcuno – Il coronavirus mi ha fatto capire cosa è importante e cosa non lo è. Questi mesi serviranno per capire quali sono le mie priorità”.