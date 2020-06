Comunità Albero di Portula, l'incubo Covid è finito: negativi i due pazienti ricoverati

Ottime notizie per i due ultimi ospiti della Comunità L’Albero di Portula, ricoverati in Lombardia due settimane fa: i due pazienti sono risultati negativi a due tamponi consecutivi eseguiti nella Residenza Socio Sanitaria Polifunzionale della Città di Legnano, e sono pronti per essere dimessi.

«Venerdì 19 giugno verranno trasferiti all’Albergo Fontane di San Rocco, a Crevacuore – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali dell’Unione Montana, Francesco Nunziata – per raggiungere gli altri 9 ospiti e continuare qui il loro percorso riabilitativo e sanitario fino alla prima settimana di luglio, quando potranno tornare tutti insieme alla Comunità di Portula, dove si stanno realizzando lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e tinteggiatura».

Il soggiorno a Legnano dei due ospiti è stato molto sereno, sono stati seguiti anche in quella sede dagli educatori della Cooperativa Sociale Anteo ed hanno vissuto questo trasferimento senza traumi, ma come una sorta di vacanza fuori porta: «Sono molto contento che anche i loro casi si siano risolti – commenta ancora Nunziata – è una notizia bellissima per tutti noi che li abbiamo seguiti con amore fin dal primo giorno, ma soprattutto è un grande sollievo per le loro famiglie, sempre in trepidazione per i loro cari, che non vedono da tempo, per le regole ferree imposte dall’emergenza sanitaria, se non con l’ausilio dei tablet e dei telefoni cellulari. Adesso si torna poco alla volta alla normalità, di cui tutti abbiamo bisogno, e possiamo dire che la Comunità L’Albero è, finalmente, Covid-free!».