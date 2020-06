Biella, rinnovata la carica di Fulvia Zago per l'Agenda Digitale

Poche ora fa, è stata riconfermata Fulvia Zago in qualità di presidente dell'Agenda Digitale. Il divario infrastrutturale in questo campo è sempre più un problema che deve essere risolto da quando la nostra società è diventata dipendente dal mondo web e da quello elettronico in generale.

A Biella è sempre più forte la presenza del Patto del Battistero, il cui obiettivo è proprio quello di aiutare le persone più in là con l’età ad approcciarsi al mondo dominato dal codice binario. Fulvia Zago ha iniziato e portato avanti il progetto della città. Ora la conferma a numero uno della realtà. Con lei è anche stato formato il nuovo direttivo di Agenda Digitale, composto da Gianpiero Masera (Segretario generale Camera di commercio di Biella e Vercelli), Luca Guzzo (CNA), Gianluca Spagnolo (dirigente ITIS) e da Christian Clarizio (consigliere ATL). “Ho già un programma pronto per il prossimo periodo e presto lo comunicherò -commenta a caldo la neoeletta Fulvia Zago-. Biella ha dei numeri stratosferici, almeno 1000 utenti hanno ottenuto certificazioni con i nostri corsi di inclusione digitale. Il nostro progetto è quello di allargare il più possibile la platea dei nostri servizi, non riducendola solo agli over 55. Vogliamo aumentare anche la nostra offerta e i nostri pacchetti, per ora abbiamo 4 linee con sotto progetti molto importanti che si stanno sviluppando”.

L’aiuto che Agenda Digitale ha potuto dare ai propri “iscritti” è stato fondamentale nel corso del lockdown, dove la possibilità di condividere i momenti con i propri cari, era quasi impossibile. Fulvia Zago si era già resa protagonista di un grande gesto quando decise di dare la possibilità agli anziani della casa di riposo “Oasi” di Chiavazza di poter videochiamare i propri famigliari. “L’ho fatto con il cuore - ha ammesso il neo presidente di Agenda Digitale - e se non sbaglio sono stata una delle prime in Italia ad avere questa idea. È lo stesso affetto che mi ha spinto a far uscire tutti i nostri video, sulla piattaforma YouTube, per aiutare le persone che grazie a noi, hanno potuto imparare a fare la spesa online e a videochiamare i propri parenti durante il periodo di lockdown”.