Anziani e centri incontri, Pd e Biella al Centro chiedono interventi alla giunta Corradino

Nuova interrogazione del gruppo consiliare del Pd Biella (formato da Manuela Mazza, Valeria Varnero, Mohamed Es Saket, Marta Bruschi e Paolo Rizzo) per trattare l'estate degli anziani biellesi.

“I centri anziani sono un tema a me caro fin dalla campagna elettorale in cui proposi un percorso per adeguare Biella alle 'Aged friendly cities' – espone Mazza - Siamo in un periodo molto particolare, in cui non si può ignorare che gli anziani siano i soggetti più a rischio nel contrarre il coronavirus e soprattutto nello sviluppare le complicanze legate all'infezione che, come abbiamo visto, in diversi casi possono essere letali. L'intenzione è quella di stimolare in modo propositivo l'amministrazione a trovare soluzioni per non lasciare soli i nostri anziani”.

Per questo motivo, il gruppo dem ha chiesto all'amministrazione Corradino come “sono stati gestiti i rapporti con i frequentatori dei centri per anziani durante il lockdown e cosa prevedono di fare in merito ai bisogni di socializzazione degli anziani. E se è stata valutata l’opportunità di organizzare un’estate per i nostri anziani, partendo dalle linee guida previste per i centri estivi dei bambini, individuando delle aree all’aperto all’interno dei quartieri che permettano il distanziamento sociale e che riducano al minimo i rischi di contagio, assicurando però la possibilità di socializzazione che rappresenta un punto cardine nel benessere psicofisico degli anziani”. Inoltre, i dem fanno notare che a Biella ci sono diversi parchi ed aree all'aperto “che potrebbero essere utilizzate per attività di socializzazione per i nostri anziani”.

Sul tema sono intervenuti anche i gruppi consiliari di Biella al Centro. “La coalizione ha presentato una mozione che impegna il sindaco e la Giunta a riaprire al più presto e comunque entro lunedì 29 giugno tutti i centri incontro anziani comunali, utilizzando il tempo rimanente prima dell’apertura alla verifica di tutte le condizioni necessarie per rispettare le prescrizioni e le regole imposte dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche del 11 giugno scorso, al capitolo Circoli Culturali e Ricreativi – sottolinea in una nota stampa il consigliere comunale di minoranza Paolo Robazza - Dopo la pubblicazione delle linee guida non possono essere ipotizzate preclusioni di sorta alla riapertura in sicurezza dei centri anziani nel Comune di Biella. In molti comuni biellesi i centri incontro sono stati infatti riaperti non appena le linee guida regionali sono state emanate”.

Per Robazza “le procedure richieste per la riapertura non presentano sostanziali differenze rispetto a quelle individuate per la riapertura delle normali attività e pertanto non sono impossibili da realizzare, eventualmente evidenziando alcune attività che restino comunque vietate. Nelle attività preparatorie alla riapertura potranno essere coinvolti non solo i gestori dei locali, ma anche molti degli abituali frequentatori, e ciò in ottica di vera sussidiarietà”.

Infine, l'esponente di Biella mette l'accento sul fatto che i locali di alcuni centri incontro anziani “sono stati destinati come spazi per i centri estivi comunali, nonostante in taluni casi vi fossero alternative valide e forse anche migliori nelle vicinanze. Nella mozione si chiede che in caso di sovrapposizioni i centri estivi comunali vengano spostati in luoghi più consoni”.