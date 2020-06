54a edizione di Filo: qualità e sicurezza in primo piano. Confermata per il 7 e 8 ottobre

Filo è l’unica fiera internazionale business-to-business organizzata in Italia specificatamente dedicata ai filati e alle fibre per tessitura ortogonale e a maglia circolare e per tessili tecnici di alta gamma. L’edizione di ottobre 2020 riveste però un ruolo ancor più rilevante perché rappresenta il primo appuntamento espositivo per il settore dei filati dopo l’emergenza coronavirus, che in tutto il mondo ha imposto la cancellazione o il rinvio delle manifestazioni fieristiche. La 54a edizione di Filo di ottobre sarà dunque l’appuntamento che darà il via alla ripresa delle presentazioni legate al normale ciclo produttivo del settore tessile-abbigliamento.

La 54a edizione di Filo rappresenta un concreto segnale della volontà di riaffermare la centralità delle produzioni di eccellenza a monte della filiera tessile. Lo hanno ben compreso le aziende espositrici: ad oggi l’80 per cento ha infatti già confermato la propria presenza a Filo. D’altra parte, l’attività di Filo non si è mai fermata, neanche nel periodo di lockdown. Filo ha mantenuto aperti i canali di comunicazione con espositori e visitatori come da consuetudine. In vista di ottobre, Filo è ora impegnato nell’organizzazione della presentazione agli operatori e alla stampa delle novità e delle specificità della 54a edizione. L’incontro si terrà il 20 luglio nella modalità webinar e sarà l’occasione per proporre alle aziende espositrici e agli operatori le proposte sviluppo prodotto individuate da Gianni Bologna: per la 54a edizione di Filo si ispirano a “Riflessioni cromatiche”.

Afferma Paolo Monfermoso, responsabile di Filo: “La presentazione della 54a edizione di Filo sarà un appuntamento importante per rafforzare il dialogo mai interrotto con le aziende che partecipano a Filo. In quell’occasione ribadiremo le regole chiare e gli indirizzi in materia di organizzazione e di norme comportamentali che assicureranno a espositori e visitatori una partecipazione in piena sicurezza alla 54a edizione di Filo. Anche in collaborazione con MiCo stiamo lavorando così da realizzare tutte le azioni necessarie per rispondere ai regolamenti in materia di sicurezza e sanità pubblica e per garantire a tutti gli operatori una due-giorni di Filo caratterizzata dal massimo comfort in ambienti completamente sanificati”.