Economia circolare: Parte le formazione on line per le imprese piemontesi

Le Camere di Commercio piemontesi, coordinate da Unioncamere Piemonte offrono alle imprese della regione un ciclo di formazione online gratuito dedicato ad approfondire i temi dell’economia circolare, ovvero quei modelli di produzione e consumo che implicano condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.

Sono previsti due appuntamenti di “Introduzione all’economia circolare”, curati dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in cui si parlerà del contesto in cui l’economia circolare si sviluppa e si realizza, della dimensione politica e normativa, così come degli aspetti tecnici ed economici. La formazione è divisa in due giornate complementari, sarà possibile partecipare anche solo a uno degli appuntamenti, ma per una fruizione completa della formazione si consiglia l’iscrizione a entrambe le giornate: il primo seminario è previsto il 26 giugno dalle 9,30 alle 12 mentre il secondo è fissato per il 3 luglio con lo stesso orario.

Ci sarà, inoltre, un workshop interattivo “Economia circolare a portata di click” dedicato alla scoperta dell’economia circolare attraverso sessioni teoriche, quiz e gaming per passare dal concetto alle pratiche, dalle teorie ai modelli di business. Il webinar è a cura della start-up Mercato Circolare, che mette in rete prodotti, servizi ed eventi di economia circolare, ed è offerto in tre date diverse, selezionabili a scelta dai partecipanti: il 23 giugno (orario 14,30-16,30), il 1° luglio (dalle 10 alle 12) oppure l’8 luglio (dalle 14,30 alle 16,30).

L’ultimo appuntamento sarà gestito dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e sarà dedicato alle imprese del comparto agro-alimentare. In questo caso saranno trasferite le conoscenze teoriche di base sulla Circular Economy for Food, nonché linee guida e strumenti per condurre un’analisi della propria realtà aziendale e attivare progetti innovativi capaci di ridurre gli scarti e migliorare l’ecoefficacia di prodotti, servizi e processi nel food system. Anche in questo caso è possibile scegliere la data e l’orario tra il 7 luglio (9,30-12,30 oppure dalle 14,30 alle 17,30) e il 14 luglio, anche in questo caso optando tra lo stesso orario mattutino o pomeridiano.

La partecipazione a tutti i webinar è gratuita e subordinata all'iscrizione, da effettuarsi entro due giorni prima dell’evento, a questo indirizzo web: piemontedesk.pie.camcom.it/prossimiwebinar.php.

Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento via email un giorno prima del corso. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa scrivendo all’indirizzo email economia.circolare@pie.camcom.it .