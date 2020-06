Città Studi, due webinar gratuiti sul mondo del tessile

Sono previsti per il 23 giugno due appuntamenti gratuiti e rivolti al mondo tessile: una videoconferenza dal titolo “Brockerage Event di SmartX con le ultime novità sugli Smart Textiles” e un webinar dedicato al mercato della Corea del Sud.

Po.in.tex - Città Studi Biella è partner di entrambi i progetti insieme ai più importanti poli europei del settore tessile.

Il primo webinar si terrà martedì 23 giugno, dalle 10.00 alle 14.00 e raggrupperà le presentazioni di alcuni autorevoli esperti sugli attuali sviluppi nel settore dei tessili intelligenti. Sarà inoltre presentata la seconda call di SmartX, che finanzia PMI e Start-Up su progetti legati agli Smart Textiles. Durante l’evento si discuterà di tessuti intelligenti al'avanguardia, tendenze del mercato e storie di successo in questi ambiti.

Dopo l'apertura di Lutz Walter (Textile ETP), coordinatore di SmartX, seguiranno gli interventi di importanti leader del settore: James Hayward (Idtehex), Joao Gomes (Centi), Francesca Rosella (Cutecircuit) e l'esperto di tessuti intelligenti Etienne Fradin-Beaugerie.

La seconda parte della videoconferenza ospiterà Miquel Ridao, fondatore e CEO di Sensing Tex, che racconterà la sua esperienza sulla domanda per il finanziamento sul suo progetto sugli SmartX Textiles. Christian Dalsgaard (Ohmatex), membro del Comitato di selezione dei progetti, condividerà i suoi consigli per le PMI e le Start-Up che risponderanno alla call in corso.

Il secondo appuntamento previsto è un webinar dedicato a uno studio di mercato sudcoreano, organizzato nell’ambito del progetto europeo ALLIANCE, che riunisce sette importanti partner che operano nei settori industriali dei Materiali Tessili Tecnici Avanzati e ICT orientati ai mercati della Difesa e Sicurezza, in particolare alle opportunità di “dual use” nei segmenti di mercato aerospaziale, dell'esercito e della robotica. Durante la sessione verranno anche presentati i risultati delle missioni precedenti negli USA e in Giappone.

La lingua ufficiale degli eventi sarà l'inglese. La partecipazione ad entrambi i webinar sarà gratuita. I posti disponibili sono limitati e le registrazioni verranno effettuate in base all'ordine di arrivo delle richieste.

Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente Po.in.tex tel. 015.8551148, email :polo.tessile@cittastudi.org .