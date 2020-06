Dal Nord Ovest - Altare a fuoco e distrutti Madonna e crocifisso: vandali sacrileghi nella vicina Gattinara

Vandali sacrileghi all'opera, a Gattinara, dove nella notte è stata devastata la chiesetta cinquecentesca intitolata alla Madonna della Consolazione, piccolo gioiello d'arte posto alla periferia della città, in direzione Vercelli.

Dopo aver forzato la porta della chiesetta, qualcuno ha dato fuoco all'altare, spaccato e disperso i pezzi della statua della Vergine conservata all'interno dell'edificio e distrutto il crocifisso. Nell'oratorio, aperto al pubblico solo in occasioni particolari, non si trovano oggetti di valore e gli elementi di maggior pregio sono rappresentati dagli affreschi che ornano le pareti del luogo di culto. I danni riportati dall'altare sono comunque ingenti. Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Stazione cittadina e della Polizia locale.