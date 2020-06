Ragazzini mettono mattoni sulla strada per scherzo. Danni a una Fiat Panda di passaggio

Sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, le responsabilità di probabili ragazzini che a dire del danneggiato, avrebbero posizionato sulla carreggiata mattoni arrecandogli un danno. Il fatto è successo ieri sera, dopo le 23, in via Garibaldi a Benna. L'uomo di circa 50 anni, a bordo della sua Fiat Panda, ha colpito i laterizi che avrebbero forato due gomme della sua auto.

L'uomo, rimasto illeso nell'impatto, ha riferito ai militari che probabilmente i mattoni sarebbero stati posizionati da alcuni ragazzini per fare scherzi, dopo averli presi dal vicino cantiere edile. Nessuno però è stato rintracciato nelle vicinanze.