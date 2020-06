Carabinieri e mondo dello Sport vicini a Betty Perrone per la scomparsa del papà Manlio

Si è spento nella notte Manlio Perrone. Aveva 80 anni ed era il papà di Betty Perrone, Carabinieri forestale ed ex olimpionica di Marcia. Ha sempre abitato a Camburzano e gestito per decenni il negozio di alimentari del paese. Grande appassionato di ciclismo, intorno al '75 ha portato il settore amatoriale in provincia. Era giudice di gara e ha ricoperto l'incarico di responsabile nei vari comitati biellesi. Da circa cinque anni aveva abbandonato il ruolo.

"Una persona corretta, stimata e collaborativa -ricorda Jonny Miscioscia del Pedale Cossatese-. Con Manlio ci siamo incontrati innumerevoli volte. Era solito partecipare alle feste delle società ciclistiche per rispetto alle stesse. Un grande amico".

Manlio Perrone lascia la moglie Piera, le figlie Elena e Betty con Irene. I funerali avranno luogo venerdì 19 giugno alle 11 nella chiesa parrocchiale di Camburzano.