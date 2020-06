Biella, pianta crolla a terra in parcheggio

Cade una pianta al parcheggio di Pavignano ma per fortuna non si registrano danni ad auto o persone. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, in via Piedicavallo, dove un albero è crollato a terra per cause da accertare. Sul posto si è precipitata una squadra Aib per il taglio della pianta e la messa in sicurezza della zona.