Auto in fiamme nel parcheggio della Provincia FOTO

Attimi di paura questo pomeriggio al parcheggio della Provincia di Biella, poco prima delle 16. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo stava procedendo lungo la strada quando avrebbe sentito alcuni rumori strani proveniente dal motore e visto del fumo fuoriuscire dalla sua Nissan.

A quel punto, mantenendo i nervi saldi, ha accostato nell'area di sosta davanti alla Provincia e ha lasciato il veicolo prima che prendesse fuoco. L'allarme è scattato e le fiamme hanno avvolto la parte inferiore dell'auto. Sul posto si sono precipitate due squadre dei Vigili del Fuoco che, in breve tempo, hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Indenne il conducente del veicolo, ora non più marciante.