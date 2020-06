Roppolo, Aib al lavoro per potare le siepi nel piazzale del Castello

Lavori di potatura delle siepi nel piazzale del Castello di Roppolo. A darne notizia sui social il sindaco Renato Corona: “Grazie ai Volontari Aib le alte siepi che contornano il piazzale del Castello sono state potate, riportandole ad un'altezza di circa sessanta centimetri e restringendole notevolmente - Un ottimo lavoro che i bravissimi volontari hanno compiuto in mezza giornata di dura fatica per la nostra comunità. Erano anni che non venivano potate ed avevano ormai raggiunto un'altezza e uno spessore che dovevano venire drasticamente ridotti. Per un po' di tempo saranno brutte da vedere, ma questo tipo di vegetazione rimette velocemente il fogliame e presto saranno più belle di prima. Un grande ringraziamento a tutti”.