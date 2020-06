Salussola, a quasi due settimane dalla bomba d'acqua il Comune chiede lo stato di calamità alla Regione

A quasi due settimane dal violento nubifragio che ha colpito il Basso Biellese, in particolare il territorio di Salussola (leggi qui) causando moltissimi danni e disagi alla viabilità (clicca qui), l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Cabrio ha richiesto lo stato di calamità naturale al Presidente della regione Piemonte Alberto Cirio.

La notizia è apparsa sui canali social ufficiali e la conferma è arrivata anche dal vicesindaco Valter Pozzo: “Il Comune ha eseguito con mezzi e fondi propri i primi interventi di messa in sicurezza delle strade pubbliche e dei corsi d'acqua.Visti gli ingenti danni e, a seguito di diversi sopralluoghi, in data 16 giugno è stata richiesto lo stato di calamità naturale. Il calcolo complessivo dei danni non è stato ancora quantificato. Ci siamo affidati ad un esperto le cui conclusioni saranno inviate in Regione”.