Riapre la Trappa di Sordevolo

Sai che forse domani non piove?

Con questa domanda bene augurante e ricordando l'utilizzo della mascherina, lo staff de lo staff della Trappa di Sordevolo ha annunciato la riapertura dopo la pandemia ed il proprio programma per quest'anno.

Il ristoro sarà aperto fino a ottobre, anche in settimana e sempre su prenotazione al 3493269048 (anche WhatsApp) e 3482703135, e saranno possibili visite guidate per piccoli gruppi. Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Facebook della Trappa di Sordevolo.

La Trappa è raggiungibile attraverso due percorsi. A piedi: arrivati a Sordevolo, lasciare l'auto in località Prera a monte del paese e salire a piedi lungo la mulattiera (60 minuti - seguire le indicazioni). In auto: arrivati al Santuario di Oropa, seguire per 8 km la SP 512 del Tracciolino fino all'indicazione Trappa, dove si lascia l'auto e si scende a piedi lungo la strada sterrata a sinistra (10 minuti - seguire le indicazioni).