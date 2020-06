Biella, flash mob contro il 5G

La tecnologia 5G è sempre più al centro del dibattito locale e nazionale. Sabato, 20 giugno, avrà luogo un dibattito spontaneo tra cittadini, esperti e amministratori. “I sindaci sono invitati a indossare la fascia tricolore – spiega Alessandro Pizzi, portavoce di Europa Verde Piemonte – Liberi dall'elettrosmog e connessi con la natura: questo lo slogan del flash mob che chiede lo stop alla sperimentazione selvaggia del 5G sul nostro territorio. Durante l'evento, Sarah Fagnola proporrà suggerimenti per uno stile di vita sano e semplici esercizi di yoga per connettersi con il proprio corpo e la natura”. Oltre a Biella, anche altre città italiane ospiteranno la mobilitazione contro questa nuova tecnologia. L'appuntamento è in piazza Duomo, a partire dalle 17.