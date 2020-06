Per Pallacanestro Biella è "Mission Impossible"...e allora #Contiamoci

Ultimo passaggio, in profondità, un ritorno alle origini: se va a segno si sopravvive altrimenti la storia di Pallacanestro Biella termina dopo 26 anni. Con l'iniziativa #Contiamoci, chiunque potrà testimoniare la sua fedeltà alla "Biella" versando un deposito cauzionale che se non dovesse andar bene, verrà restituito. "Ci consente di capire quanti saremo -annuncia il Club Manager Marco Atripaldi-. Si riparte da zero e #Contiamoci lo testimonia. Vediamo dove arriviamo. Una strada difficile e complessa più di quanto si possa pensare. La campagna punta al cuore della gente, senza passione il denaro non arriva".

Cuore Rossoblù. Avete mai pensato a una domenica senza basket a Biella? In fondo, tifosi a parte, tutta la popolazione si è sempre interessata alla maggiore realtà sportiva della provincia, chi leggendo sui media, chi parlando al bar, chi con gli amici. Tra la domenica sera e il lunedì anche solo la curiosità di sapere il risultato della partita della Ing, della Fila, della Lauretana, dell'Angelico e ora dell'Edilnol, passava dalle smorfie facciali della maggior parte delle persone. Una storia lunga 26 anni, iniziata e continuata con passione, non si cancella con un solo colpo di spugna. Ma questa è la possibilità della triste realtà di Biella e del suo basket. Il Coronavirus spinge verso il baratro la nostra pallacanestro maggiore, verso quelle domeniche senza il basket, incrina i sogni e quel qualcosa in cui credere e dare una visione più leggera della settimana successiva. Già perchè questo basket è anche un qualcosa in cui credere e dare sollievo alle varie situazioni che ognuno di noi sta vivendo.

La situazione. Biella e il suo basket è un patrimonio da difendere e questo, forse ultimo tentativo di #Contiamoci si gioca, la partita lunga 26 anni, in un solo colpo. Tante volte, in passato, ci si lamentava per la mancanza di sponsor, per le difficoltà oggettive di "tirare avanti". Oggi però il match è diverso, diametralmente diverso. Non è un semplice proclamo ma un appello con le lacrime agli occhi per salvare un bene comune. "In questi giorni sono arrivati in società molti attestati di stima e di auguri per superare questo tremendo momento -continua Atripaldi-. Da Avellino l'interessamento per la cessione dei titoli sportivi. Ma il nostro ultimo comunicato parlava chiaro: obiettivo del Cda è il salvataggio di Pallacanestro Biella, un'impresa difficile resa ancor più ardua dall'emergenza Covid 19".

Operazione salvataggio. All'interno del club si lavora incessantemente per passione, anche con gli stipendi azzerati, si cercano conferme dagli sponsor e attività commerciali, dal pubblico che storicamente ha sempre rappresentato una risorsa importante. Ad oggi non c’è una data per l'inizio campionato ma solo incertezze. La federazione ha espresso l'intenzione di cominciare a porte aperte con le distanze e il BiellaForum consente di avere circa 2000 spettatori. E allora domani parte la campagna #Contiamoci per capire quanti sono disponibili a sostenere ancora Pallacanestro Biella. L'11 luglio si tireranno le prime significative somme. "Allora si metteranno insieme tutti gli aspetti e si vedrà se il progetto Biella è ancora sostenibile" conclude il Club Manager. Ma a muoversi non è la sola società.