Gianluca Cuda è il nuovo allenatore della serie D del TeamVolley

Dopo due conferme fondamentali per la prossima stagione 2020/21, in casa TeamVolley arriva la prima new entry, con un vero e proprio “colpo di mercato”. Nei giorni scorsi, infatti, il Club ha implementato l'organico dello staff tecnico portando in biancoblù Gianluca Cuda, che sarà il nuovo capo allenatore della Serie D regionale, oltre a guidare una delle compagini giovanili. Curriculum di tutto rispetto quello dell'allenatore nato (anche pallavolisticamente) a Domodossola, classe '85. Prima di diventare un tecnico è stato anche un atleta. Con i colori della società ossolana ha completato tutta la trafila, dal minivolley alla prima squadra. Quindi ha vestito i panni di tecnico.

È stata la stagione agonistica 2016/17, quella del grande salto. Quella che gli ha regalato le più grandi emozioni: parte integrante dello staff tecnico di Marco Fenoglio, con le ragazze della Igor Novara si è laureato Campione d'Italia. L'anno successivo Gianluca Cuda resta a Novara ma passa al TeamVolley come assistente allenatore della prima squadra, in Serie C, e diventa responsabile di tutto il settore giovanile. La stagione 2018/19 lo vede sedere come vice sulla panchina di Gorla, in B2, mentre è l'head coach delle formazioni che militano in Prima divisione e Under 18.

Quindi, e siamo all'ultima stagione, un'altra nuova esperienza, questa volta ad Albese con Cassano (Como), nei panni di assistente e scoutman in Serie B1, oltre che responsabile del settore giovanile.

"Conosco il TeamVolley da tanti anni – sottolinea Gianluca Cuda -, diversi colleghi me ne hanno parlato e lo hanno sempre fatto in termini molto positivi, sia sotto il profilo tecnico-organizzativo che sotto l'aspetto umano. Per questo, quando la dirigenza mi ha proposto di venire ad allenare nel Biellese ho accettato di buon grado. Nonostante sia ancora relativamente giovane ho già accumulato un bel po' di esperienza e sono felice di poterla mettere a disposizione della Società e delle atlete".

Entusiasta del nuovo arrivo in biancoblù è il Ds Marco Motto: "Con Gianluca Cuda è stato davvero un attimo trovare l'accordo. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, tra noi c'è grande affinità e non vediamo l'ora di ricominciare. Lui conosceva già il TeamVolley per le tante referenze importanti che aveva ricevuto sul conto della nostra società. Siamo convinti che il nostro percorso insieme sarà molto valido e ricco di soddisfazioni per entrambi".