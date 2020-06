Calcio, Mancin resta alla Chiavazzese: “Voglio vincere qui il campionato”

Conferme alla Chiavazzese: è stato rinnovato ufficialmente il prestito da La Biellese del terzino classe 2000 Riccardo Mancin anche per la stagione sportiva 2020/21. Con questa conferma il difensore si appresta a vivere la sua seconda esperienza in blu-cremisi. “La società si dice molto felice ed orgogliosa di avere in squadra un giocatore come Riccardo dalle spiccate doti atletiche, tecniche e tattiche – spiegano in una nota stampa - Nonostante la giovanissima età, ha già maturato esperienze in Eccellenza con la maglia bianco-nera e, nella Chiavazzese, ha subito dimostrato il suo valore, crescendo esponenzialmente giorno dopo giorno, mettendosi sempre al servizio del tecnico e dei suoi compagni. Un altro giocatore di spicco che viene aggiunto alla futura rosa a disposizione di mister Pertel”.

Nella scorsa stagione, Mancin ha totalizzato 16 presenze confezionando ben 3 assist. Queste le sue parole: “Ne servono poche riguardo la mia permanenza alla Chiavazzese in quanto, quando sono approdato qui, non ho fatto nessuna fatica ad ambientarmi con tutti i miei compagni. Il gruppo che si è creato è fantastico, anche con il mister, tutto lo staff e la dirigenza. Quest'anno ho deciso di rimanere proprio per questo motivo ed anche perchè voglio vincere il campionato – nel caso fosse Prima Categoria – e qui c'è la possibilità di raggiungere questo grande obiettivo. Il mister e i miei compagni mi hanno dimostrato molta fiducia ed affetto e questo credo che sia l'aspetto migliore di tutti. E' inutile ricordare la serietà di questa Società: organizzazione in tutto, dirigenza sempre disponibile ed un progetto interessantissimo e molto importante. Non vedo l'ora di ricominciare!”.