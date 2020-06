“Covid “e dintorni, il parere del medico Umerto Bosio

Riflessione del Dr. Umberto Bosio, Presidente Regione Piemonte FEDER.S.P. e V. (Federazione Sanitari Pensionati e Superstiti). "In questi primi giorni della fase “2”, secondo le previsioni dei vari esperti scientifici e dei vari comitati tecnici, avremmo dovuto avere centocinquantamila pazienti in terapia intensiva; uno scenario terrificante basato su algoritmi e modelli matematici inadeguati a predire il decorso reale dell’epidemia, che purtroppo, hanno condizionato pesantemente le scelte politiche riguardanti la sorveglianza della virosi con un eccessivo prolungamento del periodo di contenimento.

Non si è verificata la prevista ondata estiva di contagi ma nel contempo, grazie al clima di panico e di terrore ingenerato, sono state trascurate dalla popolazione tutte le altre patologie e ci troviamo ora ad avere un impatto devastante sulle strutture sanitarie ospedaliere e di territorio già provate dalla gestione dell’emergenza sanitaria. Ora da oltre oceano e da parte di alcuni nostri esponenti scientifici, quasi delusi per il fatto che la prevista catastrofe estiva non si è verificata, e non contenti degli errori e delle continue contraddizioni esternate da OMS ed esperti vari in questi mesi, si minaccia una probabile impennata di contagi in autunno.

Ci auguriamo che da oggi in poi le valutazioni e le previsioni sull’andamento delle fasi epidemiche vengano fatte non più da scienziati burocrati avulsi dalla realtà clinica ma da infettivologi, virologi, epidemiologi e clinici, insomma da Medici abituati ad esercitare la medicina dell’evidenza e non la scienza astratta dei modelli matematici, con analisi obiettive che non si prestino all’uso politicizzato e politico delle strategie sanitarie che hanno caratterizzato questi mesi di quarantena. Dobbiamo prepararci ad una prossima fase”3” di recupero di maggior normalità, pur sapendo di convivere con il virus, ma superando la strategia confusionale della gestione dell’attuale test diagnostico (tampone) che ha contraddistinto con tutti i suoi ormai noti limiti di affidabilità (falsi positivi e negativi) la fase”1” e la parte iniziale della fase”2”.

Certamente l’individuazione diretta dell’antigene virale nel materiale organico (sono ormai pronti i nuovi test sulla saliva) rimarrà il criterio diagnostico d’elezione ma la ricerca degli anticorpi specifici nel sangue dovrà essere presa sempre di più in considerazione dal punto di vista epidemiologico ma anche come conferma o meno in esiti dubbi del test molecolare o riscontro dell’avvenuta malattia. A tal riguardo la FNOMCeO (Federazione nazionale ordini medici chirurghi ed odontoiatri) nella audizione presso la commissione Igiene e Sanità del Senato del 26 maggio, ha raccomandato nell’indagine governativa di sieroprevalenza sui 150mila soggetti scelti dall’ISTAT di affiancare ”all’attuale test adottato, basato sulla ricerca della proteina del nucleo virale N”, anche un test che misuri la risposta anticorpale contro la proteina di superfice S” (le famigerate SpiKe le spine che penetrano nella cellula dell’ospite).

Questi anticorpi specifici, sulla base di numerosi studi (tra cui quello condotto dal San Matteo di Pavia), sarebbero in grado di neutralizzare il virus(uccidere le colonie virali presenti nelle cellule) evidenziando una situazione di immunità e di non contagiosità. Non si capisce a questo punto perché Governo e Ministero abbiano adottato un test utile solo per valutare l’avvenuto contatto (esposizione) o meno del soggetto con il virus ed inutile per verificare il suo stato di immunità, avendo a disposizione sul mercato il test adatto a tale scopo.

Se non si tratta di incompetenza sembra quasi di intravedere in certe scelte un atteggiamento preconcetto da parte politica e da parte di alcune istituzioni scientifiche sulle evidenze offerte dai costanti progressi dell’immunosierologia, come quasi si volesse tenere le persone costantemente sotto il” ricatto” del tampone. Sarà proprio la valutazione della situazione immunitaria della popolazione, attraverso il dosaggio degli anticorpi specifici e neutralizzanti, che ci permetterà di entrare a pieno titolo con il raggiungimento di una buona percentuale di immunità di gregge in una auspicata terza fase di normalità sociale, economica e lavorativa".