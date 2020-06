Voucher Centri Estivi: sono oltre cento le richieste pervenute agli uffici comunali

Si sono chiuse nella giornata di oggi le graduatorie per l’accesso ai voucher valevoli per le 20 location dei Centri Estivi 2020. I voucher sono validi per le sette proposte comunali e per le tredici delle associazioni e parrocchie iscritte all’albo comunale dopo aver aderito alla manifestazione di interesse. In totale l’amministrazione ha raccolto 98 domande provenienti dai nuclei familiari, per 125 minori coinvolti. Le iscrizioni complessive dei 20 centri estivi aderenti all’albo comunale superano, al momento, quota 500.

Per tutti coloro che hanno diritto al voucher spetterà ora direttamente al Comune di Biella erogare il contributo al gestore. La maggior parte dei Centri Estivi faranno esordio il prossimo lunedì, 22 giugno, e proseguiranno per sei settimane, nel rispetto dei decreti ministeriali e delle linee guida regionali per il contenimento del Covid-19. Per i Centri Estivi effettuati nei siti messi a disposizione dal Comune di Biella, a fronte di una tariffa di € 600,00/per minore/per 6 settimane è prevista l’erogazione di un voucher del valore € 400,00/per minore. Per tutti gli altri Centri Estivi presenti nell’elenco il voucher avrà importi diversi: € 300,00/per minore per centri estivi della durata di almeno 6 settimane e un costo settimanale non superiore ad € 60,00; € 400,00/per minore per centri estivi della durata di almeno 6 settimane e un costo settimanale ricompreso tra € 60,00 ed € 80,00. Gli importi relativi ai voucher saranno dimezzati in caso di centri estivi part-time.

Spiega l’assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili Gabriella Bessone: “Oggi si sono chiusi i termini per presentare la domanda dei voucher e sono tante le famiglie che hanno richiesto il contributo per i centri estivi. Questo significa che andremo, concretamente, ad aiutare le nostre famiglie. I dati sono significativi, nonostante la grande incertezza generata dal Coronavirus. Chiusa la graduatoria, in queste ore gli uffici dell’Istruzione stanno ultimando le istruttorie e da domani inizieranno a spedire le mail di conferma dell’erogazione dei voucher”.