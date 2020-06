Patelli (Lega): "In bocca al lupo a tutti gli studenti che oggi iniziano questo 'particolare' esame di maturità"

“E’ una maturità particolare, unica nel suo genere, quella che da oggi ha inizio per oltre 500mila studenti italiani, e tra loro tantissimi biellesi. Una maturità che i ragazzi, e con essi i genitori, ricorderanno per sempre perché arriva durante una pandemia, quella di Covid 19, che nessuno aveva mai affrontato prima. Talmente anomala che nemmeno durante le due grandi guerre mondiali, che hanno caratterizzato lo scorso secolo, si arrivò ad una tale formula.

Un esame di maturità che giunge a conclusione di un anno che ci ha visto tutti chiusi in casa per oltre due mesi e voi studenti dovervi cimentare in lezioni online. Un anno duro e difficile per voi, per gli insegnati e per la scuola tutta. E’ un passo importante verso il futuro, verso il quale vi avvicinate con uno spirito diverso da quello che sicuramente pensavate; ma uno spirito ben più forte e temprato alle avversità della vita. Sono certa che tutto andrà per il meglio e che affronterete questo esame con la determinazione giusta consci del fatto che siete il futuro di questa nuova Italia, che ancora stenta a rialzarsi.

Ma che, nonostante i tanti errori commessi, tornerà ad essere quell’Italia che tutti conoscono. Perché è proprio dalle avversità che nascerà un nuovo Umanesimo che porterà il Nostro Paese a ricoprire quel ruolo centrale che ricopre da millenni. A voi, cari maturandi, giunga il mio più grande ed affettuoso “in bocca al lupo” per un tranquillo e proficuo esame di Maturità”, ha dichiarato l’on.le Cristina Patelli della Lega, membro della Commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati.