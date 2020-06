Biella, il Pd interroga la giunta Corradino sul nuovo dormitorio: “A che punto sono i lavori?”

Il nuovo dormitorio finisce sotto la lente d'ingrandimento del gruppo consiliare del Partito Democratico di Biella. In questi giorni, è stata presentata un'interrogazione scritta e firmata dai consiglieri di minoranza Valeria Varnero, Manuela Mazza, Mohamed Es Saket, Marta Bruschi e Paolo Rizzo.

“Chiediamo alla Giunta Corradino lo stato dell'arte in merito al completamento dei lavori del Nuovo dormitorio – spiega Mazza - Come ben sapete, è un progetto in cui abbiamo creduto e investito molto, con l'obiettivo di aumentare i posti letto, ma anche la qualità dell'accoglienza dei nostri cittadini più fragili. Speriamo in una veloce ripresa dei lavori e che possa essere inaugurato prima del ritorno della stagione fredda. Inoltre, vogliamo conoscere se ci siano state modifiche rispetto al progetto di realizzare 4 alloggi con circa 50 posti. Sarebbe utile una visita al cantiere per illustrarci lo stato dell'arte in merito ai lavori del nuovo dormitorio”.

L'esponente dem sottolinea, infatti, che la pandemia da Covid-19 “ha ulteriormente rallentato i lavori nel cantiere e al momento il nuovo dormitorio non è ancora ultimato e disponibile. Mancano 5 mesi al ritorno della stagione fredda e temiamo che le problematiche legate alla povertà e all’abbandono possano peggiorare vista la situazione economico-sociale in cui versa il Paese”.