Biella al Centro: "Questione Atap, ma questo Cda è adeguato ad affrontare il futuro della società?"

Question time per i consiglieri di minoranza. "La coalizione Biella al Centro ha presentato oggi (martedì 16 giugno, ndr) una interrogazione per sapere se corrisponde al vero che la perdita gestionale di ATAP per l’esercizio 2019 supera il milione di euro e se il Sindaco sia a conoscenza di quali sono le motivazioni specifiche che hanno portato a tale risultato di bilancio.

Nell’interrogazione si chiede poi al Sindaco quale sia il suo orientamento sul bilancio 2019, anche per il fatto che è prevedibile che il 2020 sarà molto complesso sotto il profilo gestionale per l’emergenza COVID-19. Ma soprattutto interessano due cose:

1. la perdita di bilancio 2019 – qualora confermata – è temporanea e recuperabile oppure è strutturale?

2. il Sindaco ritiene che siano comunque necessari interventi sostanziali sulla società partecipata?

E infine ci si permetta un’osservazione. È notorio che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ATAP, Vincenzo Ferraris, è stato nominato su indicazione di Claudio Corradino - così come l’intero C.d.A. di ATAP è stato nominato secondo rigide quote partitiche - senza tener conto di esperienza specifica nel campo dei trasporti pubblici e della gestione di aziende di rilevante spessore finanziario ed economico.

Quindi non è corretto scaricare sugli amministratori tutta la responsabilità dei risultati gestionali, soprattutto quando i nominati devono tener conto di indicazioni e strategie dettate direttamente dagli Enti pubblici soci della società. Ecco perché chiediamo al Sindaco se – alla luce di quanto successo nel 2019 e nei primi mesi del 2020 – ritiene ancora che l’attuale C.d.A. sia adeguato ad affrontare il futuro della società, che non si presenta tranquillo".