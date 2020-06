Il 21 giugno è il Cicogna Day, un viaggio alla scoperta della biodiversità della Baraggia di Rovasenda FOTO

“Armonie in Corte” di Buronzo, in collaborazione con il Centro Ricerche Atlantide e LIPU, in occasione della giornata mondiale dedicata alle cicogne, organizza un itinerario ciclabile nella Baraggia di Rovasenda. Il percorso sarà effettuato con le proprie MTB e con la possibilità di noleggiare un e-bike, accompagnati da una guida naturalistica dell’associazione Centro Ricerche Atlantide alla scoperta della Baraggia vercellese, l’ultima savana italiana, e delle cicogne che hanno scelto di nidificare su apposite piattaforme predisposte dalla LIPU.

L’itinerario di circa 18 km (35% sterrato e 65% asfalto), percorre strade secondarie poco trafficate immerse nella natura, i tratti non presentano difficoltà particolari e non sono presenti salite.

La giornata sarà una completa ricexperience tra natura e buon gusto, con le seguenti tappe:

- Piattaforme dei nidi delle cicogne installate dalla LIPU;

- Azienda Agricola Di Rovasenda Biandrate Maria presso Cascina Teglio per la colazione ed il pranzo a base di riso;

- Cascina Molinia di Riso Secondo Natura;

- Riserva della Baraggia di Rovasenda , SIC (Sito di Importanza Comunitaria);

- Feudo di Rovasenda (Castello) per le degustazioni vino e formaggi;

- Opere idrauliche del Canale Fasoli;

Il ritrovo dei partecipanti ore 8,30 in piazza del Peso di Rovasenda, fine giornata ore 17 circa. Colazione e Pranzo in Cascina a base di riso; Degustazione vini e formaggi; Guida Naturalistica per l’intera giornata.

Il prezzo per la partecipazione è di 42 euro a persona adulta e 35 euro per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. Possibilità di noleggiare e-bike a 30 euro per l’intera giornata. Iscrizioni preferibilmente entro venerdì 19 giugno.

Per informazioni e prenotazioni: “Armonie in Corte” - Cell. 334 7165079