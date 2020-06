Decreto Rilancio, prospettive e incognite? Alle 18.15 la diretta live su Newsbiella.it e Valsesianotizie.it

Puntata speciale incentrata sull'economia e, in particolare, sul Decreto Rilancio. Quali le prospettive e le incognite che ci dobbiamo aspettare? Dubbi, domande e proposte saranno analizzate questa sera, alle 18.15, su Newsbiella.it e Valsesianotizie.it in diretta sulla pagina web e social delle due testate giornalistiche. Tra gli ospiti: Domenico Calvelli, presidente del coordinamento degli ordini dei commercialisti di Piemonte e Valle d’Aosta, della fondazione italiana di Giuseconomia e dell’ordine dei commercialisti di Biella; Andrea Massitti, Head of Corporate and Small Business di Banca Sella; Raffaele Rizzardi, dottore commercialista e pubblicista del Sole 24 Ore, molto conosciuto in ambito professionale quale esperto fiscale di fama nazionale, e i manager Luca Rossetto e Alessandra Cavanna.