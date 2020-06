Commercio, turismo e servizi, Ascom Biella: "Fatturati ridotti e fiducia debole nella ripresa"

Alla fine del mese di maggio l’ente Bilaterale del Terziario della provincia di Vercelli ha promosso, in collaborazione con EconLab Research Network, la realizzazione di un "Questionario" (foto allegate) rivolto alle aziende associate ad Ascom, con lo scopo di comprendere come il sistema stia affrontando la sfida della riapertura, quali misure di adattamento si stiano adottando, come sia cambiato il comportamento di consumo nei primi giorni successivi alla fine del lockdown.

Tra i dati più significativi della provincia di Biella si evidenzia che il 95% delle aziende intervistate ha riaperto l’attività nella FASE 2 (il 5% è ancora chiusa), rilevando nel 60% dei casi una spesa media della clientela inferiore allo standard ed una fiducia nella ripresa ancora debole.