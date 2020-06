Giovanni Melina Primo Premio Assoluto al concorso musicale Esperia

Anche durante il periodo di lockdown gli allievi dell’Istituto Lorenzo Perosi di Biella hanno proseguito gli studi con costanza e regolarità, seguendo le lezioni online e preparando gli esami di certificazione da svolgere presso i vari conservatori piemontesi nelle sessioni estive e autunnali.

Anche i concorsi riservati ai giovani strumentisti non si sono fermati e anzi hanno proposto nuove formule digitali per l’ascolto dei candidati da parte della giuria. Si è svolto secondo questa modalità anche il Concorso Esperia promosso dal Comune di Albese con Cassano. A risultare vincitore con il Primo Premio Assoluto nella sua categoria (Sezione 1 – Solisti, Categoria C) con punteggio 100/100 è stato Giovanni Melina, violoncellista allievo dei corsi dell’Istituto Perosi di Biella tenuti dal M° Alessandro Copia. Giovanni ha partecipato al concorso con l’esecuzione di Preludio, Allemanda e Bourrée I e II dalla Terza Suite per violoncello solo di J. S. Bach BWV 1009.

Quattordici anni compiuti a gennaio, Giovanni affronterà a breve l’esame di terza media concludendo il suo percorso alla Scuola Marconi di Biella. Il prossimo anno frequenterà il Liceo Scientifico A. Avogadro. Accanto allo studio del violoncello, sta proseguendo lo studio del Pianoforte principale sotto la guida della Prof. Elena Camerlo. Nel 2018, a dodici anni, aveva già superato brillantemente l’esame di Grammatiche Musicali e conseguito, con il massimo dei voti, la Licenza A conservatoriale di violoncello.

Il video completo dell’esibizione che gli è valsa il primo premio, sarà disponibile a partire da lunedì 15 giugno sul sito del Comune di Albese con Cassano

.Giovanni sarà inoltre protagonista di un nuovo video pubblicato sulla pagina Facebook Eventi e Manifestazioni Città di Biella promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella in occasione della Festa della Musica il 21 giugno.