Dal Nord Ovest – Schianto tra 3 auto a Roccapietra, ferita una donna

Triplo incidente stradale a Roccapietra, nel territorio di Varallo. Intorno alle 12.30 di oggi, 17 giugno, personale dei Vigili del Fuoco si è portato presso viale Fratelli Varalli per un sinistro che ha visto coinvolte tre autovetture. Le cause sono in corso di definizione.

Una volta arrivata, la squadra ha prestato i primi soccorsi sanitari ad una signora che era alla guida di una della tre autovetture coinvolte; successivamente è stata trasportata dal 118 al Pronto Soccorso. Sul posto anche pattuglie dei Carabinieri di Varallo e Borgosesia e polizia locale di Varallo per i rilievi del caso e garantire la viabilità sul tratto stradale.