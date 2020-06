Dal Nord Ovest – Schianto terribile all'alba, feriti e auto andata in pezzi

Schianto terribile all'alba di mercoledì 17 giugno. Poco prima delle 5, un'auto ha centrato per cause ancora da accertare la rotonda di piazza Mazzucchelli, a Vercelli. L'impatto è stato devastante per il veicolo, ribaltato e andato completamente distrutto. Sul luogo del sinistro autonomo si è precipitata una squadra dei Vigili del Fuoco che ha prestato i primi soccorsi sanitari alle vittime, trasportate in seguito al Pronto Soccorso di Vercelli dai mezzi del 118. Non si conoscono al momento le loro condizioni di salute. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri di Vercelli.