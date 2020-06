Dal Nord Ovest – Finisce contro la rotonda, ferito il conducente e auto distrutta

Un botto tremendo nel cuore della notte ha svegliato i residenti di Caresanablot. Intorno all'una, un'auto ha centrato in pieno la nuova rotonda sulla Strada Provinciale 230 terminando la sua corsa contro lo spartitraffico per cause ancora da accertare. L'incidente ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo mentre il conducente veniva affidato alle cure del 118 e trasportato all'ospedale di Vercelli, apparentemente in buone condizioni, nonostante il forte impatto. Sul posto anche i Carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente autonomo. Numerose le schegge e i frammenti sparsi sulla strada.