Sente rumore in piena notte nella casa vicina, donna impaurita allerta i Carabinieri

Un forte rumore proviene dalla casa del vicino, alle 2 di questa notte, a Mongrando. Una donna, residente nell'adiacente abitazione, si sveglia e viene colta dal panico. A quel punto allerta i soccorsi e in via Maghetto arriva una pattuglia dei Carabinieri.

A seguito del sopralluogo, i militari notano che all'interno c'era il proprietario di 88 anni e che il rumore non è altro che un generatore di corrente che si è azionato a seguito del temporale e del conseguente black out dell'energia elettrica in zona. L'uomo non riesce a spegnere l'apparecchio ed è poi il successivo intervento dei Vigili del Fuoco a far ritornare il silenzio.