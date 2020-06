Il lockdown ha messo in "crisi" anche i ladri: da maggio furti azzerati nel Biellese

Li possiamo contare sulle dita di una mano i furti piazzati dai primi giorni di maggio ad oggi. Finalmente una bella notizia ma questo non significa abbassare la guardia. Il lockdown sembra aver influito positivamente sul drastico calo dei furti nel Biellese. E se aggiungiamo, in pratica, i tre mesi di emergenza Covid, da fine gennaio ad oggi il sorriso si allarga. Insomma possiamo azzardare che la crisi colpisce anche la malavita.

Se prima le bande di malviventi che arrivavano sul territorio a fare incetta con furti e truffe, ai danni di cittadini e anziani, il fatto che non circolassero più automobili, la gente restasse chiusa in casa, le pattuglie dei Carabinieri sulle strade a controllare, di certo hanno messo un chiodo non indifferente ai tentativi. Troppo rischio, troppe difficoltà da superare per i malfattori.

Adesso però, gradualmente siamo tornati alla quasi normalità ma la ripresa dell'economia dei furti rimane lenta. Molto lenta. Fortunatamente. "Da quando abbiamo riaperto stiamo vivendo un momento magico -commentano dal comando provinciale dell'Arma-, una fatto quasi inspiegabile. Qualche furto c'è stato ma i veri professionisti non si sono ancora presentati nel Biellese".

E' possibile anche ipotizzare una loro rotazione da zona a zona e che quindi attualmente le bande si stiano concentrando in altre province oppure perchè gli ultimi arresti in questi primi cinque mesi del 2020 hanno inflitto una piccola batosta ai malviventi. Resta comunque una particolarità, per ora, in controtendenza all'estate che si avvicina, alle vacanze, momenti in cui la ricerca di denaro facile per bisogno e vizi, notoriamente e statisticamente si fa sentire ancor più.

"Il ladro cerca il guadagno facile -continuano i Carabinieri- senza violenza, in maniera se possiamo definire, elegante. La brutalità e la ferocia comportano un rischio di pena maggiore rispetto al ricavato. Nel momento in cui vengono sorpresi, i ladri scappano, molte volte su auto di grossa cilindrata, anche per i campi. Ma sempre e solo per fuggire e mai reagire con la violenza. Le bande che arrivano in provincia sono formate da nomadi stanziali o da extracomunitari dell'est integrati nel malaffare. Spesso, loro purtroppo sono di casa nel basso Biellese, un terreno con molte strade e vie di fuga".

Gli investigatori dell'Arma si stanno impegnando con alta attenzione alla prevenzione anche se sono consapevoli che i furti siano un fenomeno ciclico e che quindi, prima o poi, purtroppo ritorneranno anche nella nostra provincia. Proprio per questo il comando provinciale dell'Arma "raccomanda massima collaborazione con la cittadinanza che segnala le anomalie: dalle auto sospette alle persone sconosciute, a coloro che suonano i campanelli nelle abitazioni".

Fondamentali e primarie sono le segnalazioni alla centrale operativa, saranno poi gli stessi Carabinieri a verificare e indagare sui precisi fatti accaduti. "Chiamate quando volete -concludono dal comando provinciale- per noi occhi e orecchie delle persone, per le nostre attività sono fondamentali. Massima collaborazioni con tutti i cittadini per mantenere un controllo costante e attento del nostro Biellese".