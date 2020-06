Droga, tre giovani e un 40enne nei guai per possesso di marijuana e hashish

Proseguono i controlli antidroga: tre giovani e un 40enne trovati in possesso di marijuana e hashish. Nei giorni scorsi, a Graglia, nel corso di un controllo da parte dei Carabinieri di Netro, venivano fermati tre giovani che avevano insospettito i militari dell'arma. Gli stessi a seguito della perquisizione personale venivano trovati in possesso di marijuana e hashish, per uso personale.

La droga è stata sequestrata e i giovani, uno biellese e gli altri due provenienti dal milanese, sono stati segnalati alla Prefettura di Biella. Analoga vicenda si e' verificata a carico di un 40enne di Occhieppo che durante un controllo operato dai Carabinieri di Biella, è stato trovato anch'esso in possesso di marijuana per uso personale.