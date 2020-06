Biella, roggia di strada delle Mole. Un lettore: "No manutenzione da 18 mesi, puzza e topi sono i padroni"

Ci ha segnalato un nostro lettore alcune problematiche alla Roggia di strada delle Mole che termina in via Costa del Vernato 58 a Biella. "Praticamente è da un anno e mezzo che il manutentore non c'è più e non è stato sostituito. La Roggia versa in stato di abbandono, la copertura di lamiere con l'ultima grande pioggia è volata via ed ora è piena di rifiuti che la fanno esondare quando piove forte.

Inoltre c'è un odore tremendo e circolano parecchi topi. Abito in una casa che si affaccia sulla roggia e nelle giornate calde non posso sedermi in terrazza per la forte puzza. Inoltre ho trovato due topi in giardino che sono risaliti dai buchi di scarico che ho nel muro. Per completare l'opera, la casa che dà sulla roggia, quella che circa 10 anni fa era stata distrutta da un incendio, è fatiscente e pericolosa per le persone. Al posto del tetto è sorta una 'foresta' che appesantisce la costruzione già fragile.

Ora la boscaglia si riversa anche sulla strada creando pericolo per i passanti. Ho provato a scrivere sia al sindaco che telefonare in comune. Oggi ho nuovamente chiamato in Comune e mi hanno risposto che da un anno e mezzo, cioè quando è andato via il manutentore delle rogge, non hanno più nessuno che possa provvedere alla pulizia e non hanno in previsione di assumere personale, quindi le roggia resta e resterà per chissà quanto tempo in queste condizioni".