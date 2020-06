Perché dovresti abbandonare il rasoio e cominciare a usare un epilatore a luce pulsata

Considerato tra i migliori investimenti degli ultimi anni, l’epilatore a luce pulsata si è rivelato uno di quei prodotti che hanno solo lati positivi. Certo, nonostante la presenza di diversi modelli sul mercato con prezzi anche particolarmente convenienti, resta un acquisto importante rispetto al rasoio. In questo articolo quindi ti spiegheremo perché si tratta di un investimento che vale la pena fare.

Mai più peli incarniti

L’epilazione a luce pulsata, o IPL, è particolarmente indicata per chi ha una predisposizione ai peli incarniti. Il rasoio, infatti, tendenzialmente è causa del problema. Questo perché la lama taglia diagonalmente la sommità del pelo, rendendo la punta più debole, e quindi meno in grado di perforare la pelle. Il pelo incarnito cresce arrotolandosi su se stesso, e le conseguenze spaziano dal semplice inestetismo, al dolore con pus, fino all’insorgere di cisti. La luce pulsata invece, non taglia il pelo, ma fa convergere sul bulbo un forte fascio di luce che tende a distruggerlo con il calore. Lo scopo è quello di provocare la caduta dei peli e ridurne progressivamente la ricrescita sino a completa eliminazione.

Delicato e veloce

Sia rispetto al rasoio che agli altri metodi di depilazione, dal laser alla crema depilatoria, il trattamento con epilatore a luce pulsata è decisamente il meno invasivo. Il fascio di luce, infatti, viene attirato dal colore scuro del pelo, e quindi si concentra unicamente su quello, senza toccare la pelle. Diversamente, la lama del rasoio rimuove lo strato più superficiale dell’epidermide. Per questo motivo, spesso chi si depila con il rasoio soffre, oltre che di peli incarniti, anche di follicolite. Al contrario, gli epilatori a luce pulsata non espongono l’epidermide a contaminazioni batteriche, e questo comporta anche un risparmio di tempo, in quanto non è necessario prepararsi con uno scrub o spalmarsi creme antibiotiche o disinfettanti dopo la depilazione.

Tanti modelli per tutti i gusti

Prezzo elevato, necessità di sostituire le cartucce, performance non all’altezza delle aspettative. Erano questi i principali fattori su cui, in passato, si metteva in guardia chi voleva acquistare un epilatore a luce pulsata domestico. Oggi fortunatamente possiamo dire di esserci lasciati ogni perplessità alle spalle. Il mercato offre un’ampia gamma di modelli, in fasce di prezzo e con caratteristiche differenti, ma tutti validi, se vuoi sapere quali sono i migliori epilatori a luce pulsata puoi cercare su LaTop10. Si passa dai modelli senza base, comodissimi da usare e che si collegano direttamente alla presa elettrica, a quelli con la manopola ergonomica. Imparando a utilizzarli a dovere, si avranno ottimi risultati e anche qualche benefit, come una pelle più bella grazie alla stimolazione del collagene.

Qualche consiglio in più

I nuovi epilatori a luce pulsata sono in grado di riconoscere anche peli più chiari rispetto al passato. Tuttavia, poiché il fascio di luce interviene sulla melanina, i migliori risultati si avranno su soggetti in cui il contrasto tra il colore della pelle e quello dei peli è più elevato. Attenzione anche all’esposizione al sole e all’uso di antibiotici: stimolando la produzione del collagene, e quindi il rinnovamento cellulare, la pelle sarà più sensibile al sole, in particolare se si assumono farmaci foto sensibilizzanti. L’epilazione quindi deve essere accompagnata da qualche piccolo accorgimento, come evitare la luce diretta del sole o, quando non è possibile, utilizzare protezioni solari con SPF elevati.

E ora, pelle liscia per tutti!